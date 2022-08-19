В Азербайджане изменены нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Изменены нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Принято постановление №308 Кабинета министров ”О внесении изменения в постановление №122 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 марта 1992 года “О применении платежей за природные ресурсы, платежей за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду и использовании средств, образующихся от этих платежей” в целях приведения нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствие с новыми экономическими условиями и регулирования деятельности природопользователей в области охраны окружающей среды, повышения их ответственности за утилизацию, сброс и размещение отходов.

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