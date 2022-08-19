Из-за лесных пожаров 9 сел Шабранского района остались без газа - "Азеригаз" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате лесных пожаров в девяти селах Шабранского района приостановлено газоснабжение, около 1000 абонентов остались без газа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев во время встречи с представителями СМИ в рамках акции "Открытые двери".

По его словам, речь не идет о большом ущербе.

“Ситуация изучается, проверяются линии. Общественность будет дополнительно проинформирована о предварительном объеме ущерба”, – добавил гендиректор ПО.

Отвечая на вопрос об оплате при установке газовых счетчиков на новых газифицированных территориях, он отметил, что за последние три года эти работы осуществляются за счет внутренних возможностей ПО: “При газификации прокладываются только уличные сети, а все счетчики бытового типа предоставляются гражданам бесплатно”.

Говоря о работе, проводимой ПО "Азеригаз" на освобожденных территориях, гендиректор отметил, что пока идут проектные работы.

Кроме того, он предоставил информацию о потерях природного газа за первые 7 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери газа снизились на 85 миллионов кубометров.

“В конце каждого месяца, квартала мы представляем общественности экономические показатели ПО “Азеригаз” SOCAR”, - отметил Руслан Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)