В Азербайджане проводится мониторинг рынка сбыта муки и хлеба (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана проводит мониторинг рынка сбыта муки и хлеба, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ведомство.

Как отмечает госслужба, экономические процессы, происходящие в мире, проблемы, вызванные военным конфликтом между Россией и Украиной, являющимися основными производителями и экспортерами продовольственной пшеницы, риски поставок, ограничения на экспорт продовольственной пшеницы, рост спроса на нее на мировом рынке привели к повышению цен. Эти и другие факторы повлияли на цены на муку и хлеб также и в Азербайджане. В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на муку и хлеб.

Следует отметить, что цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не по регулируемым тарифам, а в соответствии с принципами рыночной экономики, на основе спроса и предложения и цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке (в том числе на основных импортных рынках). Согласно закону ”О предпринимательской деятельности", предприниматели свободно устанавливают цены на свою продукцию (работы, услуги). Однако для недопущения манипуляций с ценами на муку и хлеб на фоне роста цен на мировом продовольственном рынке Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики проводит мониторинги потребительского рынка с целью предотвращения необоснованных изменений цен, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при формировании цен.

Отметим, что на официальном сайте Госслужбы размещена и регулярно обновляется информация об оптовых центрах, пунктах, оптовых ценах, времени работы и контактных телефонах производителей муки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)