В Азербайджане выявлены еще 499 случаев заражения коронавирусом, вылечились 478 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 499 случаев заражения коронавирусом, 478 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 807 516 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 794 225 человек вылечились, 9 784 – скончались, число активных больных составляет 3 507.

За последние сутки в стране проведены 3 438 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 113 616.

(Перевод: Нубар Кулузаде)