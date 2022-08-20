Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается умеренный юго-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 35-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов ночью, 30-35 процентов - днем.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 35-40, в горах ночью – 15-20, днем - 24-29 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)