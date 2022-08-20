Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 395 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 253, вторую - 253, три и более - 809, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 122 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 847 248. Первую дозу вакцины получили 5 371 491, вторую - 4 860 969, три и более - 3 356 882, бустерную дозу после положительного результата теста - 257 906 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)