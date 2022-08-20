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В Азербайджане выявлены еще 468 случаев заражения коронавирусом, вылечились 396 человек (Дополнено)

Общество Материалы 20 августа 2022 16:42 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:36)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 468 случаев заражения коронавирусом, 396 человек вылечились, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 807 516 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 794 225 человек вылечились, 9 784 – скончались, число активных больных составляет 3 579.

За последние сутки в стране проведены 3 120 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 116 736.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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