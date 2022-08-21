Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков, юго-восточный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 34-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 50-60, днем - 30-35 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 11-16, днем - 23-28 градусов тепла.