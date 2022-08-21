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В Азербайджане выявлены еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 489 человек

Общество Материалы 21 августа 2022 17:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 489 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 585 случаев заражения коронавирусом, 489 человек вылечились, один человек скончался, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 808 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 110 человек вылечились, 9 785 – скончались, число активных больных составляет 3 674.

За последние сутки в стране проведены 3 700 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 120 436.

В Азербайджане выявлены еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 489 человек
В Азербайджане выявлены еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 489 человек
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