БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 319 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 192, вторую - 174, три и более - 809, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 144 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 848 567. Первую дозу вакцины получили 5 371 683, вторую - 4 861 143, три и более - 3 357 691, бустерную дозу после положительного результата теста - 258 050 человек.