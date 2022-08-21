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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 21 августа 2022 17:22 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 319 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 192, вторую - 174, три и более - 809, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 144 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 848 567. Первую дозу вакцины получили 5 371 683, вторую - 4 861 143, три и более - 3 357 691, бустерную дозу после положительного результата теста - 258 050 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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