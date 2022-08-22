БАКУ /Trend/ - Мир готовится к более высоким ценам на продукты питания.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что по прогнозам ООН и международных финансовых институтов, до 2025 года будет наблюдаться снижение предложения продовольствия на фоне роста спроса на него в ряде стран.

"Наблюдается снижение потребления пшеницы. В частности, это связано со снижением предложения. В том числе снижение спроса на пшеницу имеет место и в ряде развивающихся стран на фоне роста спроса на нее и цен. Последняя тенденция свидетельствует о том, что в ближайшие годы, в частности в 2023 году, мы будем наблюдать рост цен на глобальном продовольственном рынке.

Также наблюдается и рост цен на пшеницу. Практически мир готовится к более высоким ценам на продукты питания. Важнейшим моментом для стран сегодня является удовлетворение спроса на продукты питания, в том числе и пшеницу, за счет местного производства. Для Азербайджана это тоже приоритет. Естественно, это требует времени. В ближайшие годы будет наблюдаться удовлетворение спроса на пшеницу больше за счет местного производства", - сказал Байрамов.