Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 15-20 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 239 противопехотных и 140 противотанковых мин, а также 125 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 562 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)