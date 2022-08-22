"Галатасарай" заинтересован в защитнике "Карабаха" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" заинтересован в 21-летнем защитнике "Карабаха" Торале Байрамове.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкую прессу.

"Вопросом трансфера защитника "Карабаха" заинтересовался представитель компании "Галатасарай Спортиф" Урал Акюзум, азербайджанец по происхождению, который хорошо знаком как с руководителем клуба "Карабах" и "Азерсун Холдинг" Абдолбари Гозалом, так и главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым", - говорится в сообщении.

Ожидается, что переговоры по трансферу футболиста начнутся в ближайшее время.

Отметим, что Торал Байрамов выступает в составе ФК "Карабах" с 2019 года, провел 72 матча.

Сообщается, что его контракт с "Карабахом" действует до 2024 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)