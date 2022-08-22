Ограничен ввоз в Азербайджан продукции птицеводства из Нидерландов

БАКУ /Trend/ - Согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в нидерландской провинции Зеландия зафиксированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщили Trend в понедельник в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут проникнуть на территорию республики из других стран, и в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных, а также учетом принципа зонирования, введено временное ограничение на ввоз с вышеуказанной территории живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из мяса птицы и всех видов продукции птицеводства, содержащих в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок для птицы (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, а также полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, забоя и переработки птицы, а также на транзит с указанной территории через территорию Азербайджана живой птицы.

В Государственный таможенный комитет с целью усиления контроля предпринято обращение касательно мер в связи с транспортными средствами, прибывающими или следующими транзитом из Нидерландов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)