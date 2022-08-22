В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения коронавирусом, вылечились 112 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 144 случая заражения коронавирусом, 112 человек вылечились, 8 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 808 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 222 человека вылечились, 9 793 – скончались, число активных больных составляет 3 698.

За последние сутки в стране проведены 2 280 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 122 716.

(Перевод: Нубар Кулузаде)