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В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения коронавирусом, вылечились 112 человек

Общество Материалы 22 августа 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения коронавирусом, вылечились 112 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 144 случая заражения коронавирусом, 112 человек вылечились, 8 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 808 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 222 человека вылечились, 9 793 – скончались, число активных больных составляет 3 698.

За последние сутки в стране проведены 2 280 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 122 716.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения коронавирусом, вылечились 112 человек
В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения коронавирусом, вылечились 112 человек
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