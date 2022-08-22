При партнерстве Azercell запущена услуга «Женская линия поддержки» (R)

На горячую линию по номеру 11611 теперь могут обращаться и женщины

Услуга «Женская линия поддержки», созданная при поддержке Azercell, будет работать в направлении оказания всесторонней помощи женщинам, оказавшимся в тяжелом психологическом состоянии, живущим в кризисных и социально опасных ситуациях, столкнувшимся с физическим или психическим насилием. Одной из основных целей службы «Женской линии поддержки», созданной при партнерстве Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики и ООО «Azercell Telekom», является оказание эффективной психологической, эмоциональной и социальной поддержки в борьбе с насилием в семье, предоставление соответствующей помощи жертвам насилия, нуждающимся в реабилитации и реинтеграции в общество.

Девушкам и женщинам, ставшим жертвами насилия в трудных жизненных условиях будет оказана поддержка профессиональными сотрудниками службы «Женской линии поддержки» в любое время суток. Обращающимся будет предоставлена ​​информация о доступе к юридическим и медицинским услугам, трудоустройстве, оказана помощь в направлении социальной поддержки на основании оценки их семейно-бытовых условий. Также, женщины, обратившиеся в сервис, будут направлены к психологам, социальным работникам и юристам в юридические клиники по месту жительства, реабилитационные центры, приюты и НПО, предоставляющие юридические консультации. В необходимых случаях рассмотрение обращений будет переадресовано в соответствующие государственные органы, местные структуры и учреждения социального обслуживания.

Следует отметить, что «Женская линия поддержки» будет работать совместно со службой «Детской горячей линии Азербайджана», которая действует при поддержке Azercell с 2010 года. Обратиться в службу можно в любое время суток по короткому номеру 116111, мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».