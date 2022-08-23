Министр науки и образования Азербайджана о зарплате учителей с надбавками (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время 4 439 учителей (4 процента от общего числа), часы преподавания которых составляют около шести, получают 150 манатов. В рамках нового указа при 10-процентном повышении их заработная плата составит минимум 165 манатов, а при 35-процентном - минимум 203 маната.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

Министр отметил, что часы преподавания 18 530 учителей составляют от 6 до 12 часов, 31 116 - от 12 до 18 часов, 40 209 - от 18 до 24 часов, а более 24 часов - 34 382 человека.

“В стране на сегодня 129 тысяч человек педагогического состава. Кроме того, преподают также более 11 тысяч человек из числа управленческого состава", - добавил Амруллаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)