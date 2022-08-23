Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 32-35, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 50-55 процентов, днем - 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 34-38, в горах ночью – 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)