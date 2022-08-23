До конца года в Баку будут доставлены еще 20 новых вагонов метро

БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку будут доставлены еще 20 вагонов (4 поезда), закупленных Бакинским метрополитеном у российской компании "Метровагонмаш".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник департамента по работе с депо ЗАО "Бакинский метрополитен" Фаиг Ахмедов.

Он отметил, что компания уже начала производство вагонов в соответствии с контрактом.

"В сентябре этого года делегация Бакинского метрополитена отправится в Россию для осмотра произведенных вагонов. Все 20 вагонов будут доставлены в Баку до конца года", - добавил Ахмедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)