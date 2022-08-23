Завершено строительство второй наземной станции бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство электродепо и наземной станции с условным названием "Ходжахасан" Бакинского метрополитена.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что в настоящее время на станции и в депо ведутся монтажные и производственные работы.
"Также параллельно ведутся отделочные работы. Пассажирская станция и электродепо будут сданы в эксплуатацию до конца этого года", - сказал Мамедов.
(Перевод: Нубар Кулузаде)