В Азербайджане выявлены еще 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 678 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 622 случая заражения коронавирусом, 678 человек вылечились, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 809 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 900 человек вылечились, 9 795 – скончались, число активных больных составляет 3 640.

За последние сутки в стране проведены 4 442 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 127 158.

(Перевод: Нубар Кулузаде)