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В Азербайджане выявлены еще 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 678 человек

Общество Материалы 23 августа 2022 16:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 678 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 622 случая заражения коронавирусом, 678 человек вылечились, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 809 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 900 человек вылечились, 9 795 – скончались, число активных больных составляет 3 640.

За последние сутки в стране проведены 4 442 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 127 158.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 678 человек
В Азербайджане выявлены еще 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 678 человек
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