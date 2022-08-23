БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 732 человека сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 319, вторую - 337, три и более - 886, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 190 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 850 299. Первую дозу вакцины получили 5 372 002, вторую - 4 861 480, три и более - 3 358 577, бустерную дозу после положительного результата теста - 258 240 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)