В Азербайджане состоится дополнительный выбор вакансий в рамках приема учителей на работу

БАКУ /Trend/ - 24-26 августа состоится дополнительный выбор вакансий по приему учителей на работу по бессрочному контракту в общеобразовательные учреждения Азербайджана, входящие в систему министерства образования, на 2022-2023 учебный год,

Об этом Trend сообщили во вторник в Центре человеческих ресурсов Института образования.

Данный процесс стартует 24 августа с 11:00 в централизованном порядке с применением программного обеспечения. Кандидаты должны до 11:00 26 августа подтвердить свою электронную заявку.

В дополнительном выборе вакансий могут принять участие кандидаты, набравшие 40 и выше баллов на этапе тестового экзамена в рамках конкурса.

Отметим, что для лиц, принятых на работу на вакантные должности, предусмотрено проведение собеседований.

(Перевод: Нубар Кулузаде)