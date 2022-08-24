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Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)

Общество Материалы 24 августа 2022 10:40 (UTC +04:00)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Число пассажиров, посещающих культурную столицу Азербайджана Шушу посредством регулярных автобусных рейсов, организуемых Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, достигло 10 000 человек.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, сегодняшним рейсом из Бакинского международного автовокзального комплекса в Шушу отправилась Оруджева Гюльнар Кямал гызы. Уроженка города Шуша Гюльнар Оруджева покинула родной город вместе с семьей возрасте пяти лет, а спустя 30 лет возвращается в Шушу вместе с отцом Кямалом Гасановым.

Гульнар Оруджева отметила, что ее семья в качестве вынужденных переселенцев поселилась в Габале. "Я слышала от родителей столько рассказов о Шуше, что мне кажется, будто я провела там всю жизнь", – сказала она.

Начальник Государственной службы автомобильного транспорта Анар Рзаев на торжественной церемонии проводов вручил Гюльнар Оруджевой "Сертификат 10000-ного пассажира" и подарок.

Он отметил, что интерес к поездкам на освобожденные территории, осуществляемым с 24 января 2022 года, достаточно велик.

"На сегодня по этим направлениям осуществлены 312 рейсов, 13 069 человек посетили Шушу, Агдам и Физули. А сегодня мы отправляем 10 000-го пассажира в Шушу", - сказал Анар Рзаев.

Отметим, что продажа билетов осуществляется онлайн на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Пассажиры должны заранее заказать билеты в оба конца. Некоторые категории лиц могут воспользоваться бесплатными билетами. К ним относятся герои Отечественной войны Азербайджана, Национальные герои, члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны.

Водители привлечены Национальным агентством по разминированию Азербайджана к тренингам в области минной безопасности. Для информирования пассажиров в автобусах демонстрируются видеоролики на тему минной безопасности. В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули пассажиры в сопровождении профессионального гида посещают исторические, культурные и религиозные памятники.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
Число посетивших Шушу автобусными рейсами достигло 10 тысяч (ФОТО)
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