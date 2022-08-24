Армения должна выплатить компенсации азербайджанским вынужденным переселенцам - Чингиз Аскеров (Дополнено)

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ЛАЧИН /Trend/ - В 2005 году жители Лачина подали иск в Европейский суд по правам человека по делу “Чирагов и другие против Армении”. Постановление Европейского суда по правам человека по делу “Чирагов и другие против Армении” в 2015 году является первым и единственным международным судебным документом, подтверждающим факт оккупации Арменией территорий Азербайджана

Об этом корреспонденту Trend сказал в среду заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"Обязательством Армении в соответствии с постановлением является создание механизма для рассмотрения претензий азербайджанских вынужденных переселенцев непосредственно к армянскому государству. Однако она отказывается платить компенсации под тем предлогом, что в этом случае будет признана несущим ответственность государством, хотя Армения уже признана таким государством. Мы принимаем меры в связи с принятием в Комитете министров Совета Европы решения по этому вопросу и оказанием на Армению давления", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)