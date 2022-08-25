Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-24, днем - 33-36, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 55-65 процентов, днем - 35-40 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37, в горах ночью – 9-14, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)