Азербайджан представлен в руководстве WFRS

Нигяр Амирбекова стала вице-президентом международной организации

Вице-президентом Всемирной Федерации ресторанного спорта (WFRS) назначена Нигяр Амирбекова, эксперт в области кулинарии, проработавшая более 5 лет в сфере журналистики и более 17 лет – в системе общественного питания. Нигяр Амирбекова - автор и руководитель проекта «Diyar – гастрономическая карта Азербайджана». Она также занимается реализацией направлений проекта по возрождению культурных кодов Азербайджана и реанимацией блюд национальной кухни по регионам страны. Награждена сертификатами в области кулинарного искусства Chefs Cup, Национальной Кулинарной Ассоциации Азербайджана, ACSA.

Сегодня Нигяр Амирбекова любезно согласилась ответить на наши вопросы:

– Возможно, некоторые наши читатели не знают, что такое ресторанный спорт. Как бы Вы объяснили им, что это?

– Это единственный вид спорта в мире, который пропагандирует рабочие специальности.

В команде собраны три ключевых игрока: шеф-повар, официант и сомелье. От жюри команда получает техническое задание приготовить некоторые блюда из строго предложенных основных ингредиентов, далее возможна импровизация в зависимости от национальных особенностей и секретов мастерства. Засекается время и начинается состязание - действо. Шеф-повар сосредоточенно увлечен приготовлением блюда, официант в это время работает над сервировкой стола, а забота сомелье – это подготовить алкогольные или безалкогольные напитки, которые будут подобраны с учетом вкусовых качеств приготовленных блюд. Проходит время по секундомеру и наступает время «Х», когда Жюри проводит дегустацию блюд и напитков и выставляет баллы участникам команд. Это увлекательное зрелище, которое может обогатить зрителей полезными знаниями кулинарного мастерства.

Недавно WFRS объявили национальным видом спорта Израиля. Вы знаете, у англичан футбол, у канадцев хоккей, у американцев бейсбол, а у Израиля самый лучший вид спорта – ресторанный. Одного медийного человека тоже спросили однажды – почему лучший вид спорта? И он ответил просто гениально! Бейсболисты, хоккеисты и футболисты сначала приходят к нам поесть, а потом идут играть. Никак не наоборот. Наш спорт лучший, а главное – самый вкусный. У нас даже есть слоган: «Ресторанный спорт – спорт со вкусом».

- С чего все начиналось и как появилась Всемирная Федерация ресторанного спорта?

- WFRS (World Federation of the Restaurant Sport) основана 10 июня 2017 года. Штаб-квартиры находятся в Тель-Авиве, Израиль и Бургасе, Болгария. Официальные языки — английский и русский.

Представитель в ЭКОСОС ООН (Экономический и Социальный Совет Организации Объединённых Наций) Алекс Рабинович

является президентом Всемирной федерации ресторанного спорта /WFRS/, а также Генеральным директором SHA International Ratings Center.

В 2018 году 8-10 июня состоялся первый чемпионат в Санкт-Петербурге. Как раз за три дня до чемпионата мира по футболу. Далее был Израиль, потом переносной тур под болгарским патронажем. Сейчас Федерация готовится к 6 чемпионату, который пойдет в мае 2023 года в Турции. Это будет международный турнир. Многие СМИ оказывают нам мощную информационную поддержку. Ждем, что приедет множество топовых актеров и диджеев. На чемпионате побывает не менее 8 000 зрителей. При этом цена билетов будет весьма доступной. Мы сделаем нечто грандиозное!

WFRS - это международная организация со своим уставом, регламентом, санитарно - техническими требованиями и спонсорским пакетом.

Существует так же стратегия и цели федерации, основные из которых это развитие и совершенствование ресторанного спорта во всем мире, регулирование международных мероприятий в сфере ресторанного спорт, содействие развитию партнерства и дружественных отношений между национальными ассоциациями государств-членов Всемирной федерации ресторанного спорта, объединение усилий всех заинтересованных лиц и организаций на благо международного ресторанного спорта.

Отмечу, что WFRS в каждой стране-представительстве тесно сотрудничает с национальными кулинарными ассоциациями. Так, например, от Узбекистана федерацию представляет Акбар Умаров президент Национальной Ассоциации поваров Узбекистана. Нашу страну представляют два человека. Это Илькин Ганифа Акберзаде - президент Гильдии поваров Азербайджана, признанный мастер-шеф и ресторатор.

В тоже время И. Г. Акберзаде является кулинарным послом, амбассадором Гильдии Кулинаров - ОАЭ (WACS), членом Кулинарной Гильдии Сирии (WACS) и почётным шеф поваром кулинарной Ассоциации Ганы, Африка (WACS).

Вторым нашим представителем является Эмиль Алиев - судья международной категории, президент Golden Falcons Federation в Азербайджане, почетный член Chef United Association Sweden Stockholm и посол этой организации в Азербайджане, посол федерации Gastro Antalya + Mediterranean’s chef Club, президент WFRS в Азербайджане.

- Каким вы видите будущее ресторанного спорта?

- Самое замечательное в соревнованиях то, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. Ресторанный спорт единственный вид спорта в мире, где соревнуются представители профессий из одной сферы.

Многие из нас посещают рестораны, но не задумываются над тем, сколько всего людей из разных профессий вложили свой труд и навыки для того, чтобы мы просто позавтракали, пообедали или поужинали. И зачастую, эти люди оказываются в тени, теряя стимул к работе и втягиваясь в рутину. Важно отметить работу людей этих профессий и выдвинуть на первый план. Азарт и дух соперничества прекрасная мотивация как для сотрудников сферы гостеприимства и заведений общественного питания, так и для ресторанов и владельцев отелей. Уверена, что ресторанный спорт станет очень популярным видом спорта так как в эпицентре событий находится все-таки еда - всегда яркая, манящая и нужная, которая объединит и сплотит вокруг себя профессионалов и гурманов со всего мира.

– Какова цель соревнований?

– В переводе с французского «спорт» – это игра, развлечение. Прежде всего, это уровень, мощнейшее шоу. Но нужно смотреть глубже, для многих стран мира — это туризм и популяризация национальной кухни. У нас нет ограничений по костюмам, посуде, и мы приветствуем креативный подход. Вообще, все строилось на соревновательном духе. За 3,5 года WFRS прошла грандиозный путь. В продвижении федерации помогает тандем с SHA International Rating Centre. 34 страны имеют или национальную федерацию ресторанного спорта, или ассоциацию с WFRS. WFRS включена в топ 30 федерации спорта мира по финансам и по продвижению. Это уже бренд, который так же производит воду, и санитайзеры под брендом WFRS, уже немало компаний ведут переговоры с WFRS о совместном брэндировании продукции и продвижении. В 24 страны мира WFRS поставляет израильское вино со своим логотипом.

– Расскажите о некоторых особенностях того, как проходят сами соревнования? Какие есть этапы у мероприятия?

– У нас два этапа – сначала отборочные соревнования, затем команды идут в финал. В команде всего трое человек. На сцене готовит шеф, официант накрывает на определенное количество судей, которые судят по пяти направлениям, например, время,

вкус, эстетика и другие. Также есть сомелье, он открывает вино или делает коктейль. У нас есть условие – мы выдаем боксы с продуктами, которые обязательно должны быть использованы в блюде. Но мы не запрещаем использовать дополнительные продукты и специи. Также в наших соревнованиях судят до 5 судей из WACS, а они исключительные профессионалы.

- Что важно, по Вашему мнению, в ресторанном бизнесе?

- Самое важное для меня в ресторанном бизнесе это профессионализм и честность. Заведение может быть маленьким и совсем не крутым как принято сейчас говорить, однако оно всегда забито посетителями, если там вкусно, чисто и ровно без сюрпризов и перепадов. Но бывает и наоборот, что очень профессионально подошли к дизайну интерьера, но кушать нечего. Что тут оценивать, как и зачем? Для меня важно, чтобы ресторатор полностью оценил свои силы и распределил обязанности так, чтобы в заведении одинаково хороши были и кухня, и атмосфера, и чистота с общей грамотной концепцией. Отмечу так же, что оценкой критериев (их несколько) ресторанов во всем мире будет заниматься Интернациональный Рейтинговый центр, работу которого в Азербайджане доверили мне. Это система «звёдности», где звезды будут присваиваться ресторанам и отелям абсолютно беспристрастно и объективно. Это позволит туристам, гурманам и простым гражданам, во-первых, видеть ресторан или отель, прошедший контроль в общем списке объектов общепита и сферы гостеприимства, а во-вторых, заранее знать, чего ждать от конкретного заведения в плане безопасности, качества обслуживания и сервиса, и в-третьих получать точную локацию с рекомендациями.