В Азербайджане выявлены шесть фактов умышленных поджогов

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются меры в отношении лиц, умышленно совершивших поджоги на территории страны.

Об этом сообщил Trend в четверг начальник отдела по организации работы государственного пожарного надзора подполковник внутренней службы Государственной противопожарной службы Азербайджана Джамиль Худиев.

По его словам, в ходе расследования, проведенного за истекший период 2022 года, были выявлены факты умышленных поджогов по шести адресам.

"Это приусадебные территории, открытые участки, пригородные населенные пункты и посевные площади. Хочу отметить, что на основании специального поручения руководства Службы сотрудниками ведется расследование причин всех произошедших пожаров, независимо от их масштаба, установлению виновных лиц", - сказал Худиев.

Он призвал граждан к тщательному соблюдению правил пожарной безопасности.

"Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом", - добавил Худиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)