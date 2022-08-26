Скоро мы вернемся на нашу землю и жизнь в Лачине возродится - жители Лачина (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Съемочная группа Trend побывала в гостях у семьи бывших вынужденных переселенцев Насировых из Лачинского района, проживающей в городе Хырдалан.

Глава семьи Абульфаз Насиров в первую очередь поблагодарил Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и азербайджанскую армию за освобождение от оккупации земель страны.

"Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наши земли, которые находились под армянской оккупацией около 30 лет, освобождены. Мы с нетерпением ждем возвращения в родной Лачин. Я очень скучаю по нашему району. Там были живописные леса, фруктовые сады, прекрасная вода из наших источников. В построенном мной доме в Лачине я прожил всего восемь лет. Армянские вандалы оккупировали и разграбили Лачин, сожгли его", - сказал он.

Насиров отметил, что все эти годы не утихала тоска по родному краю.

"К счастью, благодаря нашему Президенту, нашей армии, мы вернемся в родной район", - сказал он.

Супруга Абульфаза Насирова - Гюлебатин также выразила благодарность Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву и армии страны.

"Я с нетерпением жду возвращения в Лачин. Очень скучаю по нашему району. Мы 30 лет тосковали по нашей родной земле, по красотам Лачина", - сказала она.

Сын Абульфаза Насирова - Хайам в свою очередь отметил, что является участником первой и второй Карабахских войн.

"Все эти годы я ни на мгновение не забывал о Лачине. Очень скучаю по живописным лесам, дорогам, тропинкам родной земли. Благодаря нашему Президенту, нашей армии мы вернемся в родной район. Армяне грабили дома, поджигали их и при оккупации наших земель, и сейчас, когда уходят оттуда. Однако скоро мы вернемся на нашу землю и жизнь в Лачине возродится", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)