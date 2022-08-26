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Посол Малайзии в Азербайджане назвал преимущества обучения в вузах своей страны

Общество Материалы 26 августа 2022 11:34 (UTC +04:00)
Посол Малайзии в Азербайджане назвал преимущества обучения в вузах своей страны

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазиан бин Юсоф назвал преимущества обучения в вузах своей страны, передает в пятницу Trend.

В вузах Малайзии обучение ведется по международно признанным программам, университеты страны входят в число самых престижных в мире, сказал дипломат во время приема 26 августа в посольстве.

"Стоимость обучения составляет от 4000 до 6000 долларов. При этом 82 процента иностранных студентов получают здесь финансовую помощь", - добавил Дато Юбазиан бин Юсоф.

Посол отметил, что Малайзия – прогрессивная мусульманская страна, где достаточно распространен английский язык, широко используются интернет и телекоммуникационная инфраструктура.

Он также добавил, что в декабре пройдет выставка малайзийских университетов в Азербайджане.

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