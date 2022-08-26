Названа площадь лесов в Азербайджане, пострадавших от пожаров

БАКУ /Trend/ - Пожары, произошедшие в Губинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Шекинском и Габалинском районах, произошли в целом на 5311 гектарах, 779 из которых относятся к землям лесного фонда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

"К сожалению, подавляющее большинство пожаров, причинивших огромный ущерб лесным участкам, верхнему слою почвы, природе в целом, ее биоразнообразию, началось на уборочных полях. Во всех случаях наша природа пострадала, к тушению пожаров были привлечены сотни людей, техника, израсходованы тонны топлива, воды, что означает большой ущерб", - отметил Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)