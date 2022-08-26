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В Азербайджане подготовлена Национальная лесная программа

Общество Материалы 26 августа 2022 12:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане подготовлена Национальная лесная программа

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана при технической поддержке представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подготовило Национальную лесную программу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он отметил, что программа, охватывающая 2022-2030 годы, представлена на рассмотрение в соответствующие структуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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