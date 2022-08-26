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Ущерб, понесенный гражданами в результате пожаров, будет возмещен - Этибар Мирзоев

Общество Материалы 26 августа 2022 12:22 (UTC +04:00)
Ущерб, понесенный гражданами в результате пожаров, будет возмещен - Этибар Мирзоев

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - При пожарах в Азербайджане частично пострадали три дома и десять фермерских хозяйств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев.

По его словам, сейчас идет работа по уточнению ущерба. По ее завершении ущерб, нанесенный гражданам в результате пожаров, будет возмещен.

Он добавил, что наибольшую угрозу представлял пожар, возникший на территории Шабрана, в связи с наличием там нефтяных скважин.

"Совместно с Государственной нефтяной компанией мы смогли предотвратить эту угрозу", - сказал Мирзоев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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