Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 32-36, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70 процентов, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26, на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37, в горах ночью – 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)