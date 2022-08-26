Продолжается пожар в горной местности в Масаллы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает неотложные меры по тушению пожара, произошедшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибли Масаллинского района.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, тушением пожара занимаются Государственная противопожарная служба МЧС, войска гражданской обороны, Служба спасения особого риска, соответствующие силы Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местной исполнительной власти.

О работах по тушению пожара будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Нубар Кулузаде)