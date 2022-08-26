Азербайджанцы спустя 30 лет вернулись в Лачин - информационное агентство "Doğan"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы спустя 30 лет вернулись в Лачин.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной турецким информационным агентством "Doğan".

В статье говорится о публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева на официальной странице в Twitter в связи с возвращением азербайджанцев в Лачин.

Агентство отмечает в своей статье возвращение Лачина под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Напомним, что сегодня подразделения азербайджанской армии взяли под полный контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус. В настоящее время на указанных территориях продолжаются мероприятия по развертыванию подразделений азербайджанской армии в новых пунктах дислокации, а также проведению необходимых инженерных работ.