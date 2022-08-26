Мы восстановим Забух - уроженец села

БАКУ /Trend/ - Мы восстановим Забух, всё в наших руках.

Об этом сказал Trend в пятницу бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачинского района Ашрафов Тельман Абдулали оглу.

Ашрафов рассказал, что когда стал вынужденным переселенцем, ему было 42 года.

"Через 30 лет и три месяца мы возвращаемся в родной край. По телевидению было сообщено, что, наряду с городом Лачин, под контроль нашей армии перешли также села Забух и Сус. Это нас очень радует. Я побывал в Забухе 22-24 августа и стал свидетелем ужасной картины. Армяне разрушили, подожгли построенные нами дома", - сказал он.

Говоря о возвращении в Забух, Ашрафов сказал, что жители села восстановят родной край. "Мы будем там жить и созидать. Всё в наших руках. Всё будет так, как было раньше, и даже лучше. Мы восстановим растениеводство, садоводство, животноводство и другие отрасли, мы не боимся трудностей", - сказал Ашрафов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)