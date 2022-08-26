Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 августа по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для детей были организованы развлекательные мероприятия. Мероприятия прошли в “Dəniz Mall", “Dalğa Beach” и региональных центрах отдыха и развлечений. Развлекательные мероприятия охватили воспитанников детских домов, детей с синдромом Дауна.

Как сообщает Trend, Фонд Гейдара Алиева также организовал с целью эффективного проведения досуга детей мероприятия по республике для детей шехидов, геройски погибших во имя освобождения от оккупации наших земель. В мероприятии дети шехидов приняли участие вместе со своими матерями.

На мероприятия, которые проходили в различных развлекательных центрах Баку и регионов, дети прибыли на специально выделенных Фондом Гейдара Алиева автобусах. В течение дня им были представлены различные развлекательные и шоу-программы с участием диджеев, аниматоров, психологов, проведены интересные конкурсы, спортивные эстафеты и игры. Дети продемонстрировали свои умения и способности, проведя незабываемый летний день.

Особое место в числе проводимой Фондом Гейдара Алиева деятельности занимает всесторонняя забота о детях, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, а также о детях шехидов. Фонд регулярно проводит мероприятия для детей, делает все необходимое для усиления их социальной защиты.

Дети поделились впечатлениями от этого дня, проведя интересные беседы друг с другом за обеденным столом.

В ходе развлекательных мероприятий, организованных для них этим прекрасным летним днем, дети исполнили различные песни, танцы, продемонстрировали свои таланты.

По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в память об этом прекрасном дне отдыха каждому ребенку были вручены подарки Фонда.

(Перевод: Нубар Кулузаде)