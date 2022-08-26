В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, вылечился 501 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 542 случая заражения коронавирусом, 501 человек вылечился, один - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 811 131 случай заражения коронавирусной инфекцией, 797 668 человек вылечились, 9 796 – скончались, число активных больных составляет 3 667.

За последние сутки в стране проведены 3 659 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 138 810.

(Перевод: Нубар Кулузаде)