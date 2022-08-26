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В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, вылечился 501 человек

Общество Материалы 26 августа 2022 16:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, вылечился 501 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 542 случая заражения коронавирусом, 501 человек вылечился, один - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 811 131 случай заражения коронавирусной инфекцией, 797 668 человек вылечились, 9 796 – скончались, число активных больных составляет 3 667.

За последние сутки в стране проведены 3 659 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 138 810.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, вылечился 501 человек
В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, вылечился 501 человек
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