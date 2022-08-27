Представители дипкорпуса осмотрели строящийся на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша тоннель (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованного на резидентной основе в Азербайджане, осмотрели тоннель на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, строительство которого близится к завершению.

Как сообщает в субботу Trend, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Эйюб Гусейнов проинформировали дипломатов о строительстве.

Эйюб Гусейнов отметил, что вскоре после освобождения города Шуша началась прокладка дороги.

"Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует 18 крупных проектов на освобожденных территориях. Эти проекты будут играть важную роль для социально-экономического развития региона", - добавил Гусейнов.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

Отметим, что накануне состоялся визит на освобожденные территории дипломатов, аккредитованных в Азербайджане на нерезидентной основе.

В поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

(Перевод: Нубар Кулузаде)