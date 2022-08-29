Завершилась процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана завершилась сегодня в 09:00.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Всего было подано 66 744 заявления.

Отметим, что хотя выбор специальностей поначалу должен был завершиться 28 августа в 23:59, этот срок был продлен до 09:00 29 августа. После объявления результатов выбора специальностей в вузы начнется выбор специальностей в колледжи на базе 11-летнего образования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)