Завершилась процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана завершилась сегодня в 09:00.
Об этом Trend сообщили в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Всего было подано 66 744 заявления.
Отметим, что хотя выбор специальностей поначалу должен был завершиться 28 августа в 23:59, этот срок был продлен до 09:00 29 августа. После объявления результатов выбора специальностей в вузы начнется выбор специальностей в колледжи на базе 11-летнего образования.
(Перевод: Нубар Кулузаде)