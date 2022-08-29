В Азербайджане собраны биообразцы членов семей лиц, пропавших без вести в Карабахе в 90-х годах

БАКУ /Trend/ - У 303 членов семей лиц, пропавших без вести в ходе боевых операций в 90-х годах, собраны 700 биологических образцов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статистических данных о деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) за январь-июнь 2022 года.

Согласно информации, эти образцы могут быть использованы для идентификации при возможной эксгумации. В ходе этого процесса 47 членам семей пропавших без вести лиц была оказана психосоциальная поддержка.

Семь сессий супервизии были проведены для лиц, оказывавших в этот период поддержку членам семей пропавших без вести.

Для 53 представителей различных национальных учреждений, участвовавших в мероприятиях по поиску и установлению судеб пропавших без вести лиц, были проведены 3-5-дневные курсы по темам "Извлечение человеческих останков", "Фундаментальный остеологический анализ и просвещение в сфере судебной археологии".

(Перевод: Нубар Кулузаде)