Минэкологии о сходе пласта земли со склона в одном из районов Баку

БАКУ /Trend/ - Произошедший сегодня сход пласта земли со склона на улице Гурбана Халилова в Ясамальском районе Баку не является оползнем.

Об этом Trend сказал в понедельник начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, сход небольшого пласта земли на дорогу произошел в результате обильного полива во дворе частного дома на склоне. Соответствующая структура уже устранила последствия произошедшего.

"Называть это оползнем было бы неправильно. В данном районе нет динамики развития даже мелких, локальных оползневых процессов", - сказал начальник службы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)