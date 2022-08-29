В Азербайджане выявлены еще 132 случая заражения коронавирусом, вылечились 148 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 132 случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 812 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 867 человек вылечились, 9 805 – скончались, число активных больных составляет 3 576.

За последние сутки в стране проведены 1 841 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 147 186.

(Перевод: Нубар Кулузаде)