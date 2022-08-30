Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается южный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-24, днем - 33-37, в Баку ночью - 22-24, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75 процентов, днем - 25-30 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 35-39, в горах ночью – 11-16, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)