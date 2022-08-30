На проведенном в этом году в Азербайджане Teknofest мы еще раз стали свидетелями интереса молодежи к технологиям - Эрхан Акдоган

САМСУН /Trend/ - На состоявшемся в этом году в Азербайджане Teknofest мы еще раз стали свидетелями интереса молодежи к технологиям.

Об этом, отвечая во вторник на вопрос Trend, сказал глава Управления структурами здравоохранения при министерстве здравоохранения Турции (TÜSEB) Эрхан Акдоган.

"При поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся прекрасный фестиваль. Азербайджан и Турция - братские страны с общими корнями и историей. Был очень рад принять участие в фестивале Teknofest в Баку", - сказал Акдоган.

Отметим, что сегодня в турецком городе Самсун стартует фестиваль авиации, космоса и технологий - Teknofest.

С 30 августа по 4 сентября на фестивале, который пройдет в аэропорту "Самсун Чаршамба", будут организованы различные выставки и авиашоу.

Первый день фестиваля посвящен отмечаемому сегодня "Дню Победы" Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)