В Азербайджане выявлены еще 568 случаев заражения коронавирусом, вылечились 612 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 568 случаев заражения коронавирусом, 612 человек вылечились, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 812 816 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 799 479 человек вылечились, 9 805 – скончались, число активных больных составляет 3 532.

За последние сутки в стране проведены 4 028 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 151 214.

(Перевод: Нубар Кулузаде)