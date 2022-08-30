БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 677 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 320, вторую - 312, три и более - 890, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 155 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 858 788. Первую дозу вакцины получили 5 373 573, вторую - 4 862 806, три и более - 3 363 343, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 066 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)