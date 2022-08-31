В Азербайджане будет проведен дополнительный выпускной экзамен

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 4 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся 9 и 11 классов, которые не смогли принять участия в выпускных экзаменах по уважительной причине, в том числе для тех, кто сдает экзамен экстерном.

Как сообщили Trend в среду в ГЭЦ, также повторный экзамен будет проведен для тех учащихся, кто не смог принять участия в экзамене по азербайджанскому (государственному) языку.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Участники экзаменов могут распечатать пропускной лист на сайте ГЭЦ.

(Перевод: Нубар Кулузаде)