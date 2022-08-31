Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75 процентов, днем - 25-30 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 35-39, в горах ночью – 12-17, днем - 24-29 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)